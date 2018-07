Frunze dafin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aceste frunze sanatoase va pot scapa de varice, dureri articulare, dureri de cap, pierderi de memorie si multe altele – Aproape fiecare dintre noi avem dafin si frunze de dafin in bucatarie. Dafinul ace parte din categoria arbustilor cu frunzele vesnice verzi, usor ondulate pe margine. De regula, dafinul este folosit ca si condiment pentru mai multe preparate culinare. Cu toate acestea, stiati ca aceasta planta are efecte foarte bune asupra sanatatii dumneavoastra fizice? Aceste funze incredibile au o multime de proprietati medicinale. Aveti posibilitatea de a vindeca mai multe probleme de sanatate daca faceti un ulei din aceasta planta si il folositi in mod regulat. Beneficiile frunzelor de dafin ...