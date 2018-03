Aceste reguli de autovindecare sunt mai eficiente decat medicamentele. Respecta-le și bolile te vor ocoli

ShareTweet Cateva sfaturi pentru a reusi sa te vindeci singur de anumite probleme de sănătate și pe care ar fi bine să le urmezi. Organismul tau, care are o uriașă putere de a se se apăra și a se adapta, poate declansa un nivel de energie interioară pe care nu-l bănuiești. Ajută-l să se conecteze la acestă energie urmând aceste sfaturi care au fost adunate din cărți, trăiri și experiențe, din viața unor oameni înțelepți: Trebuie sa te obisnuiesti sa adormi la ora 22:00 si sa te trezesti odata cu rasaritul soarelui. Bea apă , cel mai bine câte 500 ml de apa pura de trei ori pe zi. Incearca sa iti faci timp de 10-15 minute pentru automasaj. Îti va oferi energia necesară, freacă pielea uscata in special din zona capului, gatului, pieptului si a talpilor. Acorda cinci minute pe zi gandurilor bune, ia o pozitie comoda si spune din toata inima „ Fie ca toți să fie sănătoși și totul să fie bine!” Imagineaza-ti si crede in fiecare zi ca esti un om sanatos si fericit in viitor si prezent. Inspira usor, acopera-ti nasul si inchide gura si in gand spune ”vreau sa traiesc”, dupa care inspira din nou si mai repeta o data. Ignoră orice informație negativă. Gândește-te doar la bine. Vizionează comedii, citește cărți spirituale, ascultă muzica preferată. Înfometează-te o dată pe săptămână. Nu mânca timp de o zi nimic și spune-ți „Voi fi mai sănătos în schimbul acestei zile de post”. Incearacă să ai cât mai multe discutii linistite, de suflet si pace cu toti cei dragi ai tai astfel te vei incarca de energie. Incearca sa faci cat mai mult sport, genuflexiuni, flotari, gimnastica. O poți acasa, fiindcă și casa ta poae fi la fel de bună ca si sala. Călește organismul! Începe să torni apă rece mai întâi pe picioare, apoi peste genunchi și tot așa mai sus până ce vei ajunge să-ți torni apă în cap. Petrece cât mai mult timp în sânul naturii, stai pe iarbă, privește cerul și admiră norii. Ascultă muzică ritmată, ziua și una relaxantă, seara. Dansează, cântă, savurează momentul! Mănâncă des și câte puțin, de 5-6 ori pe zi. Optează pentru mâncarea de casă: terciuri, salate. Uită de ceai, cafea și alcool. Roaga-te la Dumnezeu, să îti dea sănătate si liniste, fiindcă El are puterea să te apere, chiar dacă tu vezi fără solutie problema pe care o ai. Sursa – sanatosonline.ro ShareTweet