Aceste simptome iți arata ca ai arterele infundate

Ateromul este acumularea de grasimi pe vasele de sange. In timp, ele formeaza o placape peretele arterial, care intrerupe circulatia sangelui si provoaca afectiuni cardiace, cu urmari periculoase. Placa de aterom se poate rupe si, astfel, apar cheagurile de sange (trombusuri, in termeni medicali), care infunda partial sau complet artera respectiva. Cheagurile sunt asociate frecvent […] Articolul Aceste simptome îți arată că ai arterele înfundate apare prima dată în AM Press.