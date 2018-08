Aceste trei tipuri de cupluri sunt blestemate de astre. Relatia lor este un esec total

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oricat de mult s-ar iubi aceste cupluri nu pot fi niciodata impreuna. Astrele nu isi doresc ca acestia sa fie impreuna si le pun bete in roate. In cele din urma inevitabilul se produce iar totul se termina cu lacrimi si suferinte cumplite! Iata asadar care sunt zodiile incompatibile blestemate de astre. Berbec - Scorpion Berbecii si Scorpionii vor reusi cu greu sa gaseasca un echilibru. Conflictele pot sa apara din senin, si asta pentru ca ambele semne sunt foarte orgolioase si dornice sa detina suprematia in relatie. In plus, firea independenta a Berbecilor va intra in conflict cu nevoia obsesiva a Scorpionilor de a detine controlul. Certurile dure vor fi la ordinea zilei in relatia celor doi. Capricorn - Sagetator Sagetatori ...