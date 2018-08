Aceste vietati invadeaza casele tuturor si sunt un pericol pentru sanatate. Cum scapam de ele printr-o metoda simpla si eficienta

FRF, lovitura anului! A naturalizat un jucator de la PSG, care poate evolua pentru Romania Virgiliu Postolachi, atacantul din Republica Moldova de la PSG, a primit naţionalitate română şi poate, în consecinţă, să evolueze pentru naţionala condusă de Cosmin Contra. Citește mai departe...

LIVE Ana Bogdan, in primul tur la New Haven: Simona Halep isi afla adversara Urmariti acum, in direct pe site-ul Ziare.com, partida dintre Ana Bogdan si Camila Giorgi, din primul tur al turneului de la New Haven:

19 oameni, dintre care 6 copii, blocați in telecabina la Deva 19 turişti, între care şase copii, au rămas blocaţi la înălţime, în telecabina de la Dealul Cetăţii Deva, iar pompierii alpinişti de la ISU Hunedoara intervenind pentru a-i aduce în siguranţă la sol, transmite Mediafax. Citește mai departe...

PNL va depune plangere penala impotriva lui Dragnea daca nu convoaca sesiunea extraordinara Deputatul PNL, Dan Vilceanu, a declarat ca in cazul in care presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea nu convoaca sesiunea extraordinara, ceruta de alesii PNL, USR si PMP, atunci liberalii vor depune, miercuri, o plangere penala impotriva acestuia pentru abuz in serviciu.

Fiica protestatarului decedat, marturii tulburatoare: "Nu a mai avut hemoragii pana acum" Un bărbat din Turnu Măgurele care a leșinat și a avut o hemoragie puternică la mitingul din 10 august, după atacul cu gaze lacrimogene al Jandarmeriei, a decedat 9 zile mai târziu la Spitalul Județean de Urgență Alexandria. Citește mai departe...

Gica Hagi, bomba pe piata transferurilor Gică Hagi l-a transferat pe Filip Ilie (16 ani), jucător care a fost la Academia lui Bayern Munchen. Acest atacant este fiul fostei jucătoare de tenis Ruxandra Dragomir. Citește mai departe...

Mașinile cu volan pe dreapta vor fi interzise in Romania! Ce pot face șoferii și cat costa mutarea volanului Autovehiculele provenite din afara UE care au volanul pe dreapta nu vor mai putea fi omologate în România, prevede un Ordin al Ministrului Transporturilor. Proprietarii care au deja astfel de mașini le pot folosi în continuare, au explicat pentru Mediafax reprezentanții Registrului Auto Român – RAR. Ordinul MT se referă la autovehiculele cu volan pe […] The post Mașinile cu volan pe dreapta vor fi interzise în România! Ce pot face șoferii și cât costă mutarea volanului appeared first on Cancan.ro.

SANGE in PSD! Cine sunt BARONII care vor capul lui Dragnea EXCLUSIV SURSE SÂNGE în PSD! Cine sunt BARONII care vor capul lui Dragnea EXCLUSIV SURSE Fronda senatoarei Ecaterina Andronescu ...

Autostrada Soarelui a fost inchisa la Fundulea, trafic infernal spre Capitala Centrul Infotrafic anunţă că circulaţia rutieră a fost deviată, luni, de pe sensul către Capitală al Autostrăzii Soarelui pe DN 3, din cauza lucrărilor care au loc în zona localităţii Fundulea. În zonă sunt valori mari de trafic. Citește mai departe...