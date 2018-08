Acestea sunt 3 cele mai norocoase zile din luna august, potrivit astrologilor chinezi!

noroc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astrologii chinezi realizeaza la inceputul fiecarei luni o astrograma completa a zilelor care vor urma si cauta cele mai norocoase zile pentru toate zodiile. Ei ne ofera si in luna august datele cele mai importante, cand astrele sunt favorabile si vom avea succes in tot ceea ce ne dorim. Iata care sunt acestea. Cele mai norocoase zile din august 17 august, promisiuni, dragoste si prietenii Ziua de vineri, 17 august, va fi o zi deosebita, cu multe impliniri si multa dragoste. Poate fi ziua in care multi nativi vor gasi dragostea sau vor face o cerere in casatorie. Poate fi ziua in care ne putem face prieteni noi, oameni pe care ne putem baza pe viitor. Poate fi si ziua in care vom participa sau vom organiza o ...