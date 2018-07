Acestea sunt zodiile pe care nu le vei putea minti niciodata!

Pinocchio google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aceste cinci zodii sunt adevarate detectoare de minciuni, avand o buna intuitie si un spirit de observatie extrem de dezvoltat. Scorpion Scorpionii sunt adevarate detectoare de minciuni! Nativii in acesta zodie pot repera persoanele false de la distanta. Datorita intuitiei lor incredibile si abilitatii lor extraordinare de a observa tot ce se intampla in jurul lor, scorpionii pot fi detectivi minunati. Ei stiu ca lumea este plina de oameni care vor sa ii insele pe altii si le este foarte greu sa aiba incredere in cineva. Acesti nativi pot vedea ceea ce altii nu reusesc sa vada si pot „citi” oamenii ca nimeni altcineva. Fiind persoane foarte sincere, scorpionii vad lipsa de onestitate ...