Achitare DEFINITIVA pentru luare de mita! Povestea primarului din Ramnicu Valcea: A facut 851 zile de inchisoare, desi era NEVINOVAT

Mihai Gadea a marturisit, in aceasta seara, la Antena 3, ca este impresionat de povestea primarului Mircia Gutau. "Sunt impresionat in aceasta seara de aceasta poveste, dupa cum se vede. Nu pot sa spun exact ceea ce simt pentru ca ar fi mult mai dur de atat. Imaginati-va ce ati fi facut dvs. astazi daca erati astati presedintele tarii, prim-ministru, daca erati mari oameni ai acestei tari, care se bucura de multe privilegii. Ati fi zis ceva despre asta? Ati fi cerut responsabilitate, ati fi cerut sa plateaca cineva? V-ati fi ocupat ca legea sa functioneze in Romania pentu acesti oameni?", a spus Mihai Gadea, la inceputul emisiunii. Decizie-bomba a ICCJ. Primarul din Ramnicu Valcea, Mircia G ...