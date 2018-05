Achitarea magistratilor de la ICCJ provoaca ingrijorare la sectia pentru Judecatori a CSM. Doi dintre acestia erau suspendati din activitate de aproape patru ani

"View from the light", o sculptură monumentală contemporană, parte din proiectul "Monumente în mişcare – Memoria Rezistenţei" este expusă începând de miercuri la Parlamentul European, la vernisaj fiind prezenţi eurodeputaţi, diplomaţi, reprezentanţi ai ICR Bruxelles.

Prime Minister Viorica Dancila came Thursday afternoon to the office of Deputies' Chamber's Speaker Liviu Dragnea. /* (c)AdOcean 2003-2017, SomaSocial_ro.stiripesurse.ro.@ Article Placements.In Article SPS */ ado.slave('adoceanrorndnoldfun', {myMaste ...