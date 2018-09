Achiziție de marca la UVT Agroland - Campioana europeana Teodora Prusic promite show

Echipa feminină de volei UVT Agroland Timişoara va miza pe o campioană europeană pentru postul de libero în sezonul 2018-2019, echipei de pe Bega alăturându-i-se Teodora Pusic, care face parte din lotul Serbiei pentru Campionatul Mondial din acest an, scrie Agerpres.

"Teodora Pusic, născută la 12 martie 1993, se va alătura lotului nostru după competiţia din Japonia, programată în perioada 29 septembrie - 20 octombrie. În ultimul sezon, ea a devenit vicecampioană în Germania, alături de Allianz MTV Stuttgart. Ea a ajuns până în semifinalele Cupei CEV alături de formaţia germană, ratând prezenţa în ultimul act, după setul de aur al partidei retur cu Minceanka Minsk (Belarus)", anunţă cei de la UVT Agroland Timişoara.

Teodora Pusic şi-a început cariera la Steaua Roşie Belgrad şi a mai evoluat în ţara natală pentru Partizan Vizura Belgrad, câştigând toate trofeele interne cu cele două echipe, respectiv, titlul naţional, Cupa şi Supercupa.

"Pentru mine este o provocare să evoluez în prima ligă din România. Voi încerca să obţin cele mai bune rezultate alături de noua mea echipa şi să îmi îmbunătăţesc jocul. Campionatul din România este unul foarte bun, nivelul devine mai ridicat în fiecare an, iar pentru mine acesta este un aspect important. În plus, am foarte multe prietene care evoluează aici", a declarat, luni, Teodora Pusic.

Pusic se află la prima experienţă în România, dar cunoaşte bine campionatul nostru, iar în perioada junioratului a evoluat la Steaua Roşie alături de extrema Katarina Jovanovic.

"Am jucat alături de Katarina cu mulţi ani în urmă şi mă bucur că vom fi din nou colege. Este mult mai uşor să te adaptezi într-un loc în care deja cunoşti pe cineva. Am auzit că Bogdan Paul este un antrenor bun şi că Agroland Timişoara oferă condiţii foarte bune pentru sportive. De asemenea, am auzit că Timişoara este unul dintre cele mai frumoase oraşe din România. Am cântărit toate aceste lucruri şi cred că am luat decizia cea mai bună şi că voi fi fericită aici", a explicat Teodora Pusic.

Teodora a obţinut cea mai bună performanţă a carierei alături de echipa naţională, cu care a cucerit medalia de aur la Campionatul European din 2017. Tot anul trecut, s-a clasat pe locul al treilea la FIVB World Grand Prix, iar în acest an a făcut parte din lotul Serbiei care s-a clasat pe poziţia a cincea în Liga Naţiunilor (VNL).

În momentul de faţă, conducerea clubului timişorean de volei se află în negocieri avansate cu încă o jucătoare, pentru postul de universal.