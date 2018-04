Achizitie de circa 4.000 de lei: Garda de coasta cumpara detectoare portabile de metale

Garda de coastă intenționează să achiziționeze 5 bucăți detectoare portabile (scannetr) de metale Garett Super Wand cu acumulatori și încărcător pentru control corporal. Valoarea estimată a achiziției este de 3.750 lei.Livrarea se va face in 3 zile calendaristice, la sediul Garzii de Coasta din Aleea Zmeurei, nr.3, Constanta, fara costuri suplimentare, dupa primirea unei comenzi scrise din partea autoritatii contractante. Plata se va efectua cu OP in maxim 60 de zile dupa primirea facturii si receptia produselor.Ofertele vor fi transmise până pe data de 18.04.2018 ora 12.00. Toate ofertele vor fi confirmate de primire de catre autoritatea contractanta in termenul limita de primire a ofertelor. Ofertele vor avea o valabilitate de 60 de zile de la data transmiterii.