Acord de recunoastere a vinovatiei intr-un dosar de dare de mita. Ce suma a pretins un politist

Procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, ca urmare a activităților realizate de către lucrătorii de poliție judiciară ai Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Bihor, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției și a propus condamnarea inculpatului N.I., la pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare, iar în ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei s-a propus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 2 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.În fapt, la data de 13.12.2017, inculpatul N.I. a fost surprins în flagrant de către procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor și de către organele de cercetare penală din cadrul D.GA. - S.J.A. Bihor, în timp ce îi oferea unui agent de poliție suma de 1.000 lei.Agentul de poliție a formulat un denunț prin care arata că, în data de 13.12.2017, în timp ce îl audia pe N.I., în calitate de inculpat, cercetat pentru săvârșirea unei infracțiuni de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice, în cadrul unui dosar penal ce îl avea în instrumentare, acesta i-a oferit suma de 1.000 de lei pentru a rezolva dosarul penal în care era cercetat, cu o soluție de netrimitere în judecată.Polițistul a refuzat categoric oferta acestuia, menționând că va lua măsurile legale ce se impun și a formulat denunț la D.G.A. – S.J.A. Bihor.Dosarul de urmărire penală și acordul de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate Tribunalului Bihor.