Acord nuclear: Iranul saluta un "start bun" al discutiilor cu UE

Ministrul iranian de externe, Mohammad Zarif, a salutat marţi seară la Bruxelles "un start bun" al discuţiilor cu europenii pentru a încerca să salveze acordul nuclear după decizia SUA de a se retrage din acesta, relatează AFP. "Am demarat procesul. Cred că suntem pe drumul bun. Depinde mult de ce putem face în următoarele săptămâni", le-a declarat Mohammad Zarif jurnaliştilor la finalul unei întrevederi cu şefa diplomaţiei europene, Federica Mogherini, şi cu omologii săi britanic, francez şi german. "Cred că este un start bun. Nu am ajuns încă acolo, abia am început procesul", a adăugat ministrul iranian părăsind Bruxellesul. La rândul său, într-un briefing de presă, Federica Mogherini a recunoscut contextul "foarte dificil" după decizia foarte controversată a preşedintelui Donald Trump. Foto: (c) OLIVIER HOSLET / EPA "Ştim că este o sarcină foarte dificilă, dar suntem hotărâţi ca JCPOA (acronimul acordului privind programul nuclear) să rămână în vigoare", atât de partea europeană, cât şi de cea iraniană, a subliniat Federica Mogherini. Ea a exclus orice modificare sau orice anexă la acest text, ca răspuns la cererea americană de a negocia un nou acord. Acordul încheiat la Viena în iulie 2015 după ani de negocieri dificile între Iran şi Grupul 5+1 (Statele Unite, Marea Britanie, Franţa, Rusia, China şi Germania) a permis să se blocheze programul nuclear al Teheranului până în 2025.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Adrian Dădârlat)