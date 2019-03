Acordul dintre UE si Canada, CETA, a dus la eliminarea a 98% din taxele vamale pentru exportatorii si importatorii romani

Ana Maria Tonea, in prezent Pricop, a fost contabila la SC Sandra Trading SRL pana in momentul in care s-a descoperit ca in realitate avea obiceiuri infractionale cat se poate de periculoase: fura din banii firmei. Aceasta gasise o metoda destul de golaneasca de a delapida firma, folosind chitante duble sau semnaturi false pe diferite documente fiscale.