ACSINTE.100, expozitia itineranta de fotografie, ajunge pentru trei zile in Constanta

Expoziția cuprindesemnate de, și acoperă trei teme distincte:șiACSINTE.100 include ofotografiile din Primul Război Mondial și portretele militarilor fiind însoțite de lectura unor fragmente din scrisori, cărți poștale, jurnale și note de pe front (fragmente din volumul Scrisori de pe front, alcătuit de Mirela Florian), ce permit publicului să își construiască o imagine a Primului Război Mondial și a însemnătății acestuia din punct de vedere istoric, dar și la nivelul istoriei personale a fiecărui individ în parte.Fotografiile ce prezintă scene din viața socială a orașului Slobozia sunt însoțite de vocea poetuluiialomițean născut în 1950, în Slobozia, care povestește despre copilăria și adolescența petrecute în micul oraș de provincie, dar și despre Costică Acsinte, fotograful unde mergea împreună cu mama lui în vremea copilăriei.Expoziția ACSINTE.100 va fi deschisă publicului la Muzeul de Artă Constanța (Bulevardul Tomis nr. 82-84 - muzeuldeartaconstanta.ro), în perioada 1 – 3 noiembrie, în intervalul orar 09:00 – 17:00.Timp de două luni, în perioada, expoziția de fotografie ACSINTE.100 călătorește în opt orașe din țară:. În perioada 10 - 13 octombrie, ACSINTE.100 a fost expusă în, până pe 26 octombrie este deschisă publicului în orașul, iar în perioada 28 – 30 octombrie expoziția va fi prezentă laPitești - Fundația Culturală Ilfoveanu - 10 - 13 octombrie 2018Slobozia - Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea – 23 - 26 octombrie 2018Iași - Galeria de artă ”Dana” - 28 - 30 octombrie 2018Timișoara - Miscellaneous Art Center - 12 - 15 noiembrie 2018Alba Iulia - Casa Forum - 22 - 25 noiembrie 2018Cluj-Napoca - Turnul Croitorilor - 27 - 29 noiembrie 2018București - 1 - 4 decembrie 2018.este un proiect organizat de Asociația Culturală Control N, finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale, în cadrul manifestărilor dedicate Centenarului., fotograf de război și sergent al Armatei Române, a fotografiat timp de 60 de ani, mai întâi pe front și apoi în Slobozia, unde avea propriul studio - Foto Splendid Acsinte, lăsându-ne moștenirede negative fotografice pe plăci de sticlă, planfilme și un număr necunoscut de printuri fotografice. Acestea au devenit populare în ultimii ani prin eforturile de restaurare, digitizare și publicare ale Asociației Culturale Atelierele Albe, inițiatoarea proiectului Colecția Costică Acsinte, în colaborare cu Muzeul Județean Ialomița. Prin intermediul proiectului ACSINTE.100, revine în atenția publicului cu o colecție impresionantă și rară de fotografii de pe front.

Cine a fost Costică Acsinte?Constantin C. Axinte s-a născut pe 4 iulie 1897 în comuna Perieți din județul Ialomița fiind al doilea din cei șapte copii ai lui Costache și Maria.La vârsta de 18 ani a absolvit Școala de Pilotaj de la Cotroceni, în București, dar fără a obține licența de pilot. În 1913 România avea doar 20 de piloți licențiați.Odată cu începerea Primului Război Mondial, Costică Acsinte se înrolează voluntar ca fotograf de război, developând atât fotografiile sale, cât și pe cele ale piloților și observatorilor aerieni români, francezi și ruși din grupurile 1 și 3 Aviație. A făcut parte din Secția Foto a Escadrilei 1 Aviație.A fost demobilizat pe data de 15 iunie 1920 cu gradul de sergent.După retragerea din armată a revenit în Slobozia unde şi-a deschis propriul studio pe care l-a denumit „Foto Splendid“.În iunie 1920, cu titlul „Album. Grupul 3 Aeronautic. Fotografii din Războiul Mondial anii 1916-1917-1918-1919. Sergent fotograf, Acsinte Constantin“, publica un album ce conținea 84 de pagini și 327 de fotografii de pe front, majoritatea fiind însoțite de o scurtă descriere dactilografiată. Printre cei fotografiați se regăsesc Regele Ferdinand, Regina Maria, Pințul Carol, Generalul Eremia Grigorescu, Generalul Berthelot și mulți soldați și ofițeri.În 1930 a deschis un studio foto în centrul orașului Slobozia numit „Foto Splendid Acsinte“ unde a făcut mii de fotografii folosind plăci de sticlă pentru ca ulterior să treacă pe planfilm și film de 35mm și 120mm.S-a pensionat în 1960, iar studioul său a fost demolat la scurt timp după aceea. A continuat însă să facă fotografii prin împrejurimile Sloboziei, plăcându-i să meargă cu bicicleta în satele din apropierea orașului.A murit pe 7 ianuarie 1984, fiind înmormântat în cimitirul Bora din Slobozia.Costică Acsinte a lăsat în urma sa peste 9.000 de negative fotografice pe plăci de sticlă, planfilme și un număr necunoscut de printuri fotografice - multe dintre ele aflate la familiile persoanelor ce au fost fotografiate de către Acsinte. Majoritatea printurilor poartă pe verso ștampila studio-ului „Foto Splendid Acsinte“.