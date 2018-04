Actionarii companiei Antibiotice, decizii importante in cadrul Adunarii Generale

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor companiei Antibiotice desfasurata joi, 26 aprilie 2018, au fost aprobate situatiile financiare auditate ale anului financiar 2017. In acelasi context, s-a fixat dividendul brut pe actiune aferent anului 2017 si s-a aprobat contractarea unei facilitati de credit de investitii pe termen lung (10 ani) in suma de 15,4 mil. euro de la UniCredit Bank. 1. Rezultate economico-financiare auditate ale anului 2017 Majorare cu 10% a profitului net Profitul dupa impozitare aferent anului 2017 este de 33,56 mil. lei, superior anului anterior cu 10% (30,37 mil. lei) si cu 17% fata de cel bugetat. Acesta a fost reinvestit conform prevederilor legale (Cod Fiscal art.22), respectiv sum ...