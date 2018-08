Actionarii societatii Neptun Olimp SA, convocati in AGOA. Care este ordinea de zi

Protest in Piata Victoriei. Oamenii au iesit din nou in strada. Manifestari si la Constanta În Piaţa Victoriei s-au strâns câteva sute de protestatari, care se manifestă zgomotos cu fluiere şi vuvuzele şi scandează "Demisia, demisia", "Hoţii, hoţii", "Jos Guvernul", "Nu scăpaţi", relatează Agerpres. De asemenea, participanţii la ...

Cristina Țopescu, mesaj dur pentru jandarmii din Piața Victoriei

Ce spune Simona Halep la rece despre Rogers Cup 2018 Simona Halep a tinut sa transmita un mesaj la aproape 24 de ore dupa ce-a castigat Rogers Cup 2018.

LIVE Romanii sunt din nou in strada: "Hotii ii bat pe cei de la care fura", spune Tudor Chirila Contestatarii Guvernului au iesit din nou in strada, luni, incepand cu ora 19:00, pentru a patra zi consecutiv.

Traditiile lunii august. Cand nu este bine sa folosesti cutitul? Superstitii pentru sfarsitul verii Luna august este bogată în tradiţii şi obiceiuri păstrate din generaţii în generaţii.

Discuție uluitoare intre un jandarm și un muncitor din Italia, la mitingul diasporei: "Daca ma da afara, ce fac?" / "Hai in Italia!" Un român care muncește ca magazioner la o fabric din italia a venit în România, la mitingul diasporei și a vorbit, în timpul manifestărilor, cu un jandarm. Dialul este uluitor. Ce propunere i-a făcut muncitorul din Italia. Diaspora. Sau România așa cum ar trebui să fie Lăsând în urmă violențele, 10 august 2018 a fost

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 14 august 2018. Gemenii pot avea o aventura Horoscopul zilei de 14 august 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 14 august 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 14 august 2018 spune că astăzi nativii din zodia Gemeni pot avea o aventură amoroasă.

Doctorul Monica Pop, semnal mare de alarma: "Nu le folosiți!" Ce a pațit prietena ei Medicul Monica Pop, director al Spitalului de Oftalmologie din București, trage un semnal de alarmă asupra pericolelor la care se expun persoanele care folosesc picături pentru ochii obosiți. Ea a dezvăluit, printr-o postare publică, faptul că acestea pot conduce la tahicardii, creșteri ale presiunii introculare, tensiune arterială, agitație, agravarea hipertiroidiana și crize cardiace. "Nu folositi

Descoperire șocanta in Mureș! Un barbat a fost gasit desfigurat in fața casei Un bărbat de 58 de ani, din județul Mureș, a fost găsit fără suflare în fața locuinței. Acesta murise cel mai probabil în urma unei agresiuni, pentru că fața lui era desfigurată. Victima avea răni de violență pe față și la nivelul gâtului, conform criminaliștilor. Bărbatul găsit mort nu era căsătorit și locuia singur. Acesta