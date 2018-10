Actiune a politistilor in fata Catedralei Mitropolitane. Pelerinii au fost avertizati - FOTO

activitate preventiva parascheva ipj iasi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vineri, 12 octombrie 2018, politistii de la Prevenire impreuna cu cei din cadrul Sectiei 3 Politie Iasi au desfasurat in fata Catedralei Mitropolitane o activitate preventiva. Astfel, pelerinii care au venit pentru a se reculege la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva au primit de la politisti flyere cu recomandari preventive pentru a nu deveni victime ale infractorilor. Citeste si: Politistii au impanzit Gara Mare din Iasi. Vizati au fost pelerinii care au sosit cu trenul pentru hramul Sfintei Parascheva O actiune similara a avut loc ieri in Gara Mare, vizati fiind pelerinii care au ajuns in oras cu trenul. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si ...