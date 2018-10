Actiune de donare de sange, la Caminul Cultural din Corbu

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa şi Primăria Corbu organizează sâmbătă 20.10.2018 între orele 08.30-13.30 o acţiune de donare de sânge.Sunt aşteptate toate persoanele sănătoase din localitatea Corbu şi localităţile învecinate care doresc să îi ajute pe pacienţii care au nevoie de tratament transfuzional.Pot dona sânge persoane cu vârsta cuprinsă între 18-65 ani (pentru prima donare 18-60 de ani in functie de evaluarea medicala) cu greutatea peste 50 kg ( in functie de inaltime, constitutie), care nu au suferit de hepatită virala, tuberculoza, sifilis, malarie, infectie HiV, epilepsie, diabet zaharat insulino-dependent, boli de inimă, etc.Persoanele peste 50 de ani sunt rugate să aduca de la medicul de familie o adeverinţă din care sa reiasă că nu sunt în evidenţă cu boli de inimă, neurologice, alte boli cronice care ar contraindica donarea de sange.Cu 3 zile inainte de donare este interzis consumul de bauturi alcoolice!In ziua donarii se recomanda un mic dejun usor (sandwich-uri, fructe, lactate) si minim 500 ml lichide.Persoanele care efectueaza o donare completa (450 ml sange) beneficiaza la cerere de:- 7 tichete de masa pentru produse alimentare;- o zi libera, in ziua donarii, in cazul donatorilor salariati, elevi, studenti si militari.- decontarea cheltuielilor de transport in comun in ziua donarii intre localitatea de domiciliu/ resedinta inscrisa in actul de identitate si localitatea unde se efectueaza donarea de sange."Sângele este un dar ce nu poate fi inlocuit! Este nevoie de mai mulţi donatori! Cheama-ţi şi prietenii!", transmite Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa.