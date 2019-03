Actiune de plantare de „Luna Padurii”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Biblioteca Judeteana „Gh. Asachi” Iasi in parteneriat cu Agentia pentru Protectia Mediului Iasi si Regia Nationala a Padurilor Romsilva – Directia Silvica Iasi organizeaza luni, 18 martie 2019, de la ora 10.00, o activitate de plantare in spatiul de impadurire stabilit de catre Ocolul Silvic Iasi, situat in Bulevardul „C. A. Rosetti”. Actiunea de plantare se desfasoara sub genericul „Biblioteca arborilor” si are rolul de a evidentia importanta padurii in echilibrul naturii si impactul asupra vietii umane. La activitate vor participa elevii de la profilul „Resurse naturale si protectia mediului” de la Liceul Tehnologic „Petru Poni” din Iasi si repre ...