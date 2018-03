Actiune masiva a DIICOT! Numeroase perchezitii in Romania si Italia, intr-un dosar de fraude informatice

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Perchezitii in Bucuresti, sapte judete si pe teritoriul Italiei, intr-un dosar de fraude informatice, cu prejudiciu de un milion de euro. Procurorii DIICOT - Structura Centrala, impreuna cu ofiteri din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, au efectuat miercuri 15 perchezitii in municipiul Bucuresti si in sapte judete, alte 20 de descinderi avand loc pe teritoriul Italiei, intr-un dosar de fraude informatice in care prejudiciul este estimat la un milion de euro. Potrivit unor comunicate ale DIICOT si IGPR, perchezitiile au avut loc in tara - in Bucuresti si in judetele Ilfov, Valcea, Cluj, Bihor, Constanta, Giurgiu si Buzau -, iar alte 20 de perchezitii au loc in Italia, actiunea in care au fost im ...