Actiunea prefectului, respinsa ca tardiva: PUZ-ul firmei Seaview Media SRL pentru extinderea investitiei de pe bulevardul Mamaia ramane in picioare (document)

Judecătorii Secţiei de contencios administrativ şi fiscal din Tribunalul Constanţa s-au pronunţat ieri în dosarul 4090/118/2018, unde fostul prefect al judeţului Constanţa Ioan Albu a atacat în instanţă, cu o zi înainte de încetarea mandatului de prefect, o hotărâre a Consiliului Local Municipal Constanţa emisă în anul 2009, respectiv HCLM 39/29.01.2009. Conform portalului instanţelor de judecată, reclamant în prezenta cauză este Instituţia Prefectului - Judeţul Constanţa, iar pârât este Consiliul Local Municipal Constanţa, iar Seaview Media SRL are calitatea de intervenient în nume propriu.Ieri, Tribunalul Constanţa a respins acţiunea formulată de către reclamantul Prefectul judeţului Constanţa în contradictoriu cu pârâtul Consiliului Local Municipal Constanţa şi cu intervenienta accesorie SC Seaview Media SRL SRL, ca prescrisă. Decizia Tribunalului Constanţa nu este definitivă, aceasta putând fi atacată la Curtea de Apel Constanţa, în termen de 15 zile de la comunicare., actualul prefect al judeţului Constanţa, a declarat că va contesta decizia Tribunalului Constanţa.Aşa cum precizam şi într-o ediţie anterioară, pe bulevardul Tomis, în apropierea intersecţiei cu bulevardul Aurel Vlaicu, Seaview Media SRL vrea să ridice un bloc cu zece etaje.Plan Urbanistic Zonal vizează zona delimitată de bulevardul Tomis la sud, bulevardul Aurel Vlaicu la vest, aleea Hortensiei la est şi nord. Terenul este situat în intravilanul municipiului Constanţa, are o suprafaţă de 740 mp şi este identificat cu numărul cadastral 215918, înscris în Cartea Funciară a UAT Constanţa. Acesta este proprietate a SC Seaview Media SRL, conform extrasului de carte funciară nr. 118355/07.11.2016.Beneficiarul, Seaview Media SRL, doreşte realizarea unui PUZ în vederea modificării reglementărilor urbanistice existente/aprobate prin adăugarea de noi funcţiuni - de birouri -, aprobate prin HCLM Constanţa nr. 39/2009. Funcţiunile propuse sunt: locuire, comerţ, alimentaţie publică, cazare şi showroom. Astfel, se propun următoarele zone de reglementare: pentru zona ZRL 5A se menţin reglementările din Planul Urbanistic General - POT aprobat 25%, CUT - 2,50, înălţime maximă admisă P+10 etaje; pentru zona ZRL5B, teren în suprafaţă de 740 mp, se propun POT aprobat 100%, CUT - 7,7, înălţime maximă aprobată - P+8+10 etaje.Funcţiuni: cea existentă - birouri cu parcare la subsol, la care se adaugă locuire, comerţ, alimentaţie publică, cazare şi showroom. Accesul auto se va realiza din parcarea existentă, cu intrare dinspre aleea Hortensiei. Locurile de parcare se vor realiza la subsolul şi parterul imobilului propus. Numărul de locuri de parcare va fi de un loc de parcare la o unitate locativă sau la 50 mp utili pentru alte funcţiuni.Toate locurile de parcare vor fi sub acoperiş.De asemenea, spaţiile verzi amenajate vor fi în suprafaţă de minimum 30% din suprafaţa terenului pentru locuire. Mai mult, se propune realizarea în proporţie de 100% a unui acoperiş verde, plantat cu gazon şi arbuşti de talie mică.De precizat că societatea omului de afaceri Ionuţ Barbu şi a familiei Schwartzenberg, SC Seaview Media SRL, a obţinut de la Primăria Constanţa, pe 9 martie 2017, Certificatul de urbanism nr. 540 pentru adresa bulevardul Tomis nr. FN, bloc TAV4, Constanţa, pentru „elaborare Plan Urbanistic Zonal în vederea modificării reglementărilor urbanistice aprobate pentru zona delimitată prin avizul de oportunitate emis în baza prezentului certificat de urbanism“.Potrivit Registrului Comerţului, firma a luat fiinţă în anul 2000 şi are sediul social în municipiul Constanţa. Capitalul social subscris, de 2.000 de lei, integral vărsat, este compus din 200 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 10 lei. Asociaţi persoane fizice sunt: Geraldina Elena Neagoe, cu 1% din capitalul social, Carmen-Antoanela Stăncescu, născută în Găeşti, Dâmboviţa, cu 1% din capitalul social, Emilian Schwartzenberg, născut în Iaşi, cu 38% din capitalul social, Sorin Ionuţ Barbu, născut în Constanţa, cu 55% din capitalul social, Oana Mihaela Schwartzenberg, născută în Bucureşti, cu 5% din capitalul social. Persoană împuternicită şi administrator este Sorin Ionuţ Barbu. Seaview Media SRL desfăşoară activităţi ale agenţiilor de publicitate.În secţiunea „Documente“, puteţi vizualiza HCLM-ul iniţial emis în anul 2009 (39/2009) pentru aprobarea PUZ-ului pentru construirea a două imobile, birouri şi parcare, pe bulevardul Tomis, zona BL.TVA4.