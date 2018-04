Actiuni ale politistilor: Masuri preventive de supraveghere judiciara fata de 151 de persoane

În ultima săptămână, la nivel naţional, a fost dispusă măsura arestului la domiciliu față de 37 de persoane, cea a controlului judiciar față de 113 persoane, iar față de una s-a dispus controlul judiciar pe cauţiune.În perioada 5 – 12 aprilie a.c., la nivel naţional, au fost dispuse măsuri preventive de supraveghere judiciară faţă de 151 de persoane. Măsurile preventive care stabilesc supravegherea judiciară presupun obligaţii în sarcina persoanelor faţă de care au fost dispuse.Astfel, poliţiştii desfăşoară activităţi specifice faţă de 37 de persoane pe numele cărora a fost dispusă măsura arestului la domiciliu, față de 113 persoane aflate sub control judiciar și față de una aflată sub control judiciar pe cauţiune.Poliţia Română verifică, periodic, modul în care persoanele puse sub supraveghere judiciară îşi respectă obligaţiile, iar în cazul încălcării acestora, sesizează instanţa competentă.