Actiuni de ecologizare a raurilor Nicolina si Bahlui cu ocazia Zilei Mondiale a Apei

In acest an Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a lansat cu ocazia Zilei Mondiale a Apei campania "Apa Pentru Toti. Nu lasam pe nimeni in urma". Scopul acestei campanii este: Oricine esti, oriunde te afli, apa este dreptul tau vital. Accesul la apa reprezinta pilonul de baza al sanatatii publice si, prin urmare, este esentiala pentru dezvoltarea durabila si pentru o lume stabila si prospera. La nivel global, nu putem progresa ca societate, atat timp cat un asemenea numar de oameni traiesc fara o sursa sigura de apa. Ziua Mondiala a Apei este sarbatorita de 26 de ani la data de 22 martie si vizeaza concentrarea atentiei asupra importantei apei. In anul 1992, Organizatia Natiunile Unite asupra Mediului Inconjurator de ...