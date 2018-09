Actiuni de prevenire privind infractiunile de inselaciune. Politistii ialomiteni continua seria activitatilor

Sesizaţi Poliţia când aveţi date despre persoane bănuite sau victime ale unor astfel de infracţiuni!



- Nu intraţi în discuţii cu persoane necunoscute, indiferent de pretextul pentru care vă abordează pe stradă !



- Nu vă lăsaţi încântaţi de obţinerea cu uşurinţă a unor foloase!



- Nu furnizați date personale prin niciun mijloc de comunicare unor persoane care, pentru a vă câștiga încrederea, vă oferă unele informații cu scopul de a vă induce în eroare!



- Nu acceptați în niciun caz să trimiteți persoanelor necunoscute bani în avans pentru aducerea unui autoturism sau a altui bun la care ați fost anunțat câștigător!



- Nu furnizați date confidențiale prin telefon dacă apelul provine de la un număr necunoscut. O societate nu vă va solicita niciodată anumite date în acest mod!



- Sunați operatorul de telefonie mobilă, dacă primiți mesaje sau apeluri pe telefoanele mobile, pentru a le confirma dacă este în derulare vreun concurs sau vreo campanie de premiere a abonaților!



- Nu expediați sume de bani prin mandate online, nu depuneți bani în contul unor persoane necunoscute!



- Nu comunicați codul de reîncărcare al unor cartele telefonice unor persoane necunoscute care vă solicită acest lucru!



- Nu permiteți accesul în locuință a unor persoane care vă abordează pe stradă, folosind prenume comune de persoane, pentru a vă creea impresia că vă cunoaște; mai mult, vă oferă informații cu privire la familia și rudele dumneavoastră, stabilite în străinătate, care vă trimit colete pentru care trebuie să achitați o sumă de bani.



- Evitați să păstrați în locuință sume mari de bani sau bunuri de valoare;



- Nu apelați la serviciile așa ziselor ”ghicitoare” și nu vă lăsați abordați de astfel de persoane;



- Nu încredințați banii sau alte bunuri ghicitoarelor, chiar dacă acestea pretind că vi le vor înapoia, informează IPJ Ialomița.

În perioada septembrie – octombrie 2018, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa derulează activităţi informativ-preventive în cadrul campaniei de prevenire a infracțiunilor de înșelăciune “Atenție la înșelăciuni!”.Astfel, în această perioadă, polițiștii ialomițeni desfăşoară activități de conştientizare și responsabilizare, care constă în informarea populației cu privire la modalitățile de prevenire a înșelăciunilor, una dintre priorităţile de acţiune pe plan local.Pornind de la premisa că există situaţii care pot favoriza producerea unei infracţiuni şi că, printr-o conduită preventivă, acestea pot fi evitate, poliţiştii vor sta de vorbă cu cetăţenii şi le vor înmâna flyere cu sfaturi şi recomandări.Pentru a nu deveni victime ale unor astfel de infracţiuni, poliţiştii ialomițeni recomandă cetăţenilor:- Să anunțe imediat poliţia în cazul în care sunt anunţaţi că o rudă aflată în străinătate a suferit sau provocat un accident, fapt pentru care trebuie să depună o sumă de bani;- Să nu primească în locuinţă persoane care pretind că sunt de la diverse societăţi comerciale (de furnizare a unor servicii, firme de curierat etc.), decât după ce solicită prezentarea actului de identitate şi a legitimaţiei de serviciu;- Să nu ofere date personale despre propria persoană , rude sau vecini apropiaţi, dacă sunt abordaţi direct sau telefonic de persoane necunoscute, sub pretextul unor presupuse câştiguri sau de către indivizi care susţin că sunt reprezentanţi ai unor companii de telefonie, cablu sau bănci;- În cazul în care sunt contactaţi de persoane care pretind a fi o rudă apropiată sau susţin că sună din partea acesteia şi susţin că au urgent nevoie de bani pentru a rezolva problemele create de un accident rutier, în care ar fi fost implicată, nu trebuie să dea curs solicitării, în ciuda impulsului imediat cauzat de reacţia emoţională;- Să verifice dacă ruda în cauză a fost implicată într-un eveniment rutier, cereţi date despre unitatea medicală, de poliţie sau parchet unde s-ar afla aceasta şi să sune pentru confirmare sau ia legătura chiar cu persoana în cauză, pentru a se asigura că nu este vorba despre o înşelăciune;- Dacă sunt contactați de către cineva care îi apelează în numele unei rude apropiate, îi solicită acestuia o întâlnire directă şi anunţă poliţia la numărul de urgenţă 112, pentru a acorda sprijin, şi nu trebuie să meargă la aceste întâlniri decât însoţiţi de reprezentanţii poliţiei!În cazul unui accident, nu există noţiunea de plata a unor despăgubiri, decât în urmă unei hotărâri judecătoreşti în acest sens sau dacă este făcută prin intermediul unor societăţi de asigurări.Orice accident/eveniment de circulaţie are două variante de soluţionare: depunerea unei plângeri la unitatea de poliţie care se va ocupă mai departe de cazul respectiv sau înţelegerea amiabilă a părţilor, ceea ce presupune repararea daunelor folosind poliţa de asigurare auto obligatorie.În cazul în care vă confruntaţi cu astfel de situaţii, poliţiştii vă sfătuiesc să reţineţi cât mai multe amănunte referitoare la persoanele care vă abordează (numărul lor, vârsta aproximativă, detalii legate de fizionomie, vestimentaţie, etc.), tipul, marca şi numărul de înmatriculare al mijloacelor de transport cu care circulă şi direcţiile de deplasare.