Actiuni privind siguranta circulatiei rutiere, pe autostrazi, efectuate de politisti

În perioada 24 – 30 septembrie a.c., poliţiştii Brigăzii Autostrăzi şi Misiuni Speciale a Poliției Române au continuat acțiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere și creșterea siguranței rutiere.Astfel, polițiștii au depistat 77 de șoferi care au depășit limita legală de viteză pe autostrăzi cu mai mult de 50 km/h.De asemenea, în alte 3 cazuri șoferii au fost depistați conducând sub influența băuturilor alcoolice, pe numele lor fiind întocmite dosare penale.Totodată, într-un alt caz, un bărbat, care avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, a fost depistat conducând sub influența substanțelor psihoactive, respectiv cocaină și metamfetamine. La momentul efectuării semnalului regulamentar de oprire, acesta și-a schimbat, în mers, locul cu pasagera din dreapta, și ea sub influența acelorași substanțe stupefiante, ulterior fiind opriți.Pe numele celor 2 persoane au fost întocmite dosare penale pentru conducere sub influența substanțelor stupefiante, iar bărbatul este cercetat și pentru conducere fără permis.Cea mai mare viteză a fost înregistrată, la data de 24 septembrie a.c., pe A2, când polițiștii au depistat un șofer care conducea cu viteza de 250 km/h. Șoferul, un bărbat, de 33 de ani, din județul Ilfov, a fost sancționat cu amendă de 2.900 de lei, iar polițiștii i-au suspendat exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 zile.Toți șoferii depistați conducând cu viteză excesivă au fost sancționați contravențional cu amenzi cuprinse între 1.305 şi 2.900 de lei, iar ca măsură complementară, le-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 zile.