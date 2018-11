Activitate rutiera. Ce nereguli au depistat politistii constanteni in trafic

Potrivit IPJ Constanţa, la data de 17 noiembrie a.c., în jurul orei 10:50, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție au depistat un bărbat, în vârstă de 27 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism, pe strada Tulcei, din municipiu, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Tot atunci, în jurul orei 00:30, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție au depistat un bărbat, în vârstă de 43 de ani, din localitatea Independența, județul Călărași, care a condus un autoturism, pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, fiind sub influența băuturilor alcoolice.În cadrul aceleiaşi date, în jurul orei 10:50, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție au depistat un bărbat, care a condus un moped, pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, fiind sub influența băuturilor alcoolice.În jurul orei 16:30, tot în cadrul aceleiaşi date , polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție au depistat un bărbat, care a condus un autoturism pe strada Cumpenei, din municipiu, având autorizația provizorie expirată.La data de 17 noiembrie a.c., în jurul orei 02:00, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Pecineaga au depistat un bărbat, în vârstă de 38 de ani, care a condus un autoturism pe raza localității, fiind sub influența băuturilor alcoolice.La data de 17 noiembrie a.c., în jurul orei 00:40, polițiștii din cadrul Secției 4 Rurală Medgidia au depistat un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din localitatea Peștera, județul Constanța, care a condus un autoturism pe strada Independenței, fiind sub influența băuturilor alcoolice.În jurul orei 15:00, la data de 18 noiembrie a.c.,polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 46 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Liliacului, din localitatea Cumpăna, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Bărbatul în cauză a fost implicat într-un accident rutier soldat doar cu pagube materiale, acesta fiind condus la spital pentru a i se preleva probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 18 noiembrie a.c., în jurul orei 15:50, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Mangalia au depistat un bărbat, în vârstă de 51 de ani, care a condus un autoturism, având numerele de înmatriculare expirate, pe DN 39, în localitatea 23 August.Tot în data de 18 noiembrie a.c., în jurul orei 04:10, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție au depistat un tânăr, în vârstă de 20 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Cișmelei, din municipiu, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.În cauze, polițiștii constănțeni au întocmit dosare penale.