Activitate rutiera: Constanta. Cetatean israelian, depistat conducand o motocicleta cu numere de inmatriculare false si cu permisul suspendat

Poliţiştii constănţeni au întocmit în cursul zilelor de joi şi vineri mai multe dosare penale după ce, mai mulţi şoferi au fost conducând sub influența băuturilor alcoolice sau cu numere de înmatriculare false.La data de 27 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un bărbat, de 46 de ani, din localitatea Eforie Nord, care a condus un autoturism pe strada Câmpinei din localitatea Techirghiol, fiind sub influența băuturilor alcoolice.La data de 26 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Independența au depistat un bărbat, de 38 de ani, care a condus o autoutilitară pe raza localității Plopeni, județul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii au condus persoana în cauză la spitalul Municipal Mangalia pentru prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 26 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Rutier Constanța au depistat un tânăr, de 21 de ani, din statul Israel, care a condus o motocicletă cu numerele de înmatriculare false, pe strada Traian, din municipiul Constanța, având dreptul de conducere suspendat.La data de 26 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un bărbat, de 54 de ani, din localitatea Viișoara, județul Constanța, care a condus un tractor cu remorcă, ambele neînmatriculate.