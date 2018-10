Activitate rutiera: Constanta. Tanar din Iasi, arestat preventiv dupa ce a condus fara permis

Mai multe persoane s-au ales cu dosare penale după ce au condus sub influenţa băuturilor alcoolice sau fără a poseda permis de conducere.Astfel, ca urmare a depistării din data de 28 septembrie a.c., a unui tânăr, în vârstă de 22 de ani, din Iași, care a condus un autoturism pe strada Dezrobirii, din Constanța, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție l-au reținut pe bază de ordonanță pe o perioadă de 24 de ore. La data de 29 septembrie a.c., acesta a fost prezentat Judecătoriei Constanța care a emis pe numele bărbatului mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile, fiind introdus în C.R.A.P. al IPJ Constanța.La data de 29 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 3 Rurală Mangalia au depistat un tânăr, în vârstă de 18 ani, din localitatea Limanu, județul Constanța, care a condus un autoturism, pe DJ 391, în localitatea Albești, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Tot sâmbătă, 29 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 5 Rurală Cogealac au depistat un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din localitatea Corbu, județul Constanța, care a condus un autoturism, pe raza localității Corbu, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 30 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Rutier Mangalia au depistat un bărbat, în vârstă de 41 de ani, care a condus un autoturism, pe strada M.I Dobrogeanu din Mangalia, dinspre DN 39 către strada 1 Mai, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 30 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 35 ani, din localitatea Lazu, județul Constanța, care a condus un autoturism pe raza localității Agigea, fiind sub influența băuturilor alcoolice.La data de 30 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 2 Rurală Mihail Kogălniceanu au depistat un tânăr, în vârstă de 20 de ani, care a condus un autoturism pe raza localității Târgușor, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Bărbații în cauză a fost conduși la spital pentru a li se recolta probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.