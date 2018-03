Activitate rutiera judetul Constanta: Un tanar s-a ales cu dosar penal dupa ce a prezentat politistilor un permis falsificat

În cursul zilei de vineri, 30 martie a.c, polițiștii constănțeni au întocmit mai multe dosare penale unor șoferi depistați sub influența băuturilor alcoolice sau cu pemisul falsificat.Astfel, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un tânăr, în vârstă de 26 de ani, din localitatea Vîrtop, județul Constanța, care a condus un autoturism în afara localității Mangalia, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Polițiștii din cadrul Secției 5 Rurală Cogealac au depistat un bărbat, în vârstă de 46 de ani, care a condus un autoturism pe DJ 226, între localitățile Sinoe și Mihai Viteazu, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Polițiștii din cadrul secției 2 Poliție au depistat un bărbat, în vârstă de 30 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism pe strada Pionierilor din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Agenții au condus persoanele în cauză la spital pentru prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Constanța au depistat un tânăr, în vârstă de 24 de ani, din localitatea Dorobanțu, județul Constanța, care a condus un autoturism pe bulevardul Năvodari, din oraș Năvodari, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Tânărul în cauză a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest, cât și recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un tânăr, în vârstă de 21 de ani, din localitatea Lespezi, județul Constanța, care a condus un autoturism pe strada Sudului, din localitatea Băneasa, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, acesta prezentând polițiștilor un permis de conducere falsificat.