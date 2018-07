Activitate rutiera: O femeie bauta si fara permis a provocat un accident rutier in statiunea Mamaia

Mai mulţi conducători auto s-au ales cu dosare penale după ce au încălcat normele la regimul circulaţiei.Astfel, a data de 28 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliției stațiunii Mamaia au identificat o femeie, în vârstă de 30 de ani, din Pitești, județul Argeș, care a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia, din stațiune, fiind sub influența băuturilor alcoolice și fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Femeia în cauză a provocat un accident rutier soldat doar cu pagube materiale, aceasta fiind condusă la spital pentru a i se preleva probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Rutier.La data de 29 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliției stațiunii Mamaia au identificat un bărbat, în vârstă de 24 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Polițiștii constănțeni l-au condus la spital pentru a i se preleva probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge, fiindu-i reținut permisul de conducere până la finalizarea cercetărilor.La data de 27 iulie a.c., polițiștii din cadrul Postului de poliție Cumpăna au depistat un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din localitate, care a condus un autoturism pe strada Brândușei, din localitatea Cumpăna, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Inițial, bărbatul a refuzat să fie testat cu aparatul etilotest, acesta fiind condus la spital pentru a i se preleva probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 27 iulie a.c., polițiștii din cadrul Secției 9 Rurală Topraisar au depistat un bărbat, în vârstă de 30 de ani, care a condus un autoturism dinspre Topraisar către localitatea Biruința, din județul Constanța, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și fiind sub influența băuturilor alcoolice.Bărbatul în cauză a pierdut controlul direcției de mers, răsturnându-se în afara părții carosabile, acesta fiind rănit ușor. Polițiștii rutieri l-au condus la spital pentru a i se preleva probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge, refuzând investigațiile medicale de specialitate.