Activitati de prevenire a abuzurilor si violentelor asupra copiilor, la Școala Lucian Grigorescu" din Medgidia

În cadrul Campaniei Internaționale ”19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor”, în săptămâna 5-9 noiembrie 2018, la Școala Gimnazială „Lucian Grigorescu" din Medgidia, au fost derulate activități al căror scop îl constituie schimbarea comportamentului social - educarea și mobilizarea copiilor, a diverselor organizații și a partenerilor societății civile de a se implica în stoparea violenței împotriva copiilor și a tinerilor.Elevii au participat la work-shop-uri, realizarea de afișe, colaje pe teme referitoare la prevenirea abuzurilor, vizionarea de materiale informative, realizarea de eseuri tematice, desene, proiecte media cu mesaje anti-violență, întâlniri cu specialiști. Temele abordate au fost următoarele: Copilăria, un zâmbet spre soare! (cls. a III-a B și cls. a IV-a C); Violența, nu este o soluție! (cls. a II-a Step by Step); Cyberbulling – o formă de agresiune nevăzută (cls. a III-a Step by Step); Fii prietenos, nu răutăcios! (Cls. pregătitoare A); Pumnul nu te face mare! (cls. a III-a A); Violența în școală (cls. a IV-a A); Bullingul – manifestări și metode de combatere (clasa a VII-a B); Ce ştim despre traficul de persoane? (clasele a III-a și a IV-a Step by Step, cls. a VI-a B).Obiectivele relevante și țintele pentru proiectul Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor includ: stoparea abuzului, exploatării, traficului și tuturor formelor de violență împotriva copiilor, eliminarea celor mai grave forme de muncă a copilului, inclusiv sclavia și recrutarea în vederea traficului de ființe umane, oferirea tuturor copiilor de medii de învățare sigure, incluzive și eficiente, asigurarea că toți copiii obțin cunoștințe și abilități pentru promovarea unei culturi de pace și non-violență, reducerea impactului violenței în familii, școli și comunități, reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență în mediul școlar.sursa foto: ISJ Constanta