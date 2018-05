Activitati pe tema monarhiei romanesti, la Colegiul Tehnic "Gh. Asachi" din Iasi - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cadrul activitatii Puterea amintirii... Casa Regala a Romaniei, elevii din clasele a X-a si a XI-a au realizat si prezentat colegilor viziunea lor despre monarhia romaneasca, prin intermediul unor jurnale memorialistice. Cele 6 echipaje au scos in evidenta demersurile Casei Regale a Romaniei, caracteristicile monarhiei constitutionale si lupta acesteia pentru idealurile democratice. A fost un bun prilej pentru elevi de a evoca momente importante din istoria tarii : cucerirea independentei, razboiul pentru reintregirea tarii sau Marea Unire. Ziua de 10 mai are o semnificatie deosebita pentru elevii si cadrele didactice de la Colegiul Tehnic ''Gheorghe Asachi '' Iasi. De-a lungul timpului, domnitorul si apoi re ...