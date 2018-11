Activitati si jocuri in aer liber derulate de Gradinita cu Program Prelungit nr. 25 din Iasi - FOTO

gpp 25 iasi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sub auspiciile proiectului ISJ Iasi „Scoala pentru valori autentice”, editia a II-a, valoarea lunii noiembrie SANATATE SI MISCARE, prescolarii Gradinitei cu Program Prelungit - GPP 25 Iasi au derulat numeroase activitati si jocuri in aer liber si in salile de grupa, respectiv grupele mici au desfasurat jocuri precum „Iepurasul”, „Cursa broscutelor”, „Mingea jucausa”, „Iepurii la morcovi”, „Trecem puntea”; grupele mijlocii „Motanul si soarecii”, „Clopotelul”, „Ursii in padure”, „Lupul si oile”, iar grupele mari s-au intrecut in alergare, sarituri, tarare, aruncare, prinder ...