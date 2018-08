Actorul Burak ÖzIivit, dansul de nunta care topit inimile tuturor fanelor - VIDEO

bURAK google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Frumosul actor Burak Özçivit s-a nascut la 24 decembrie 1984 in Istanbul, acolo unde a si copilarit. Isi aminteste ca in copilarie ii placeau la nebunie desenele animate, potrivit Perfect Media. Cand a venit timpul sa dea la facultate, mama sa a hotarat ca facultatea de Arte este cea mai potrivita optiune pentru el. Si asta datorita talentului sau la pictura. Burak reuseste sa intre la facultate la Universitatea Marmara, unde invata si arta fotografiei. In anul doi de studii, indrumat de tatal sau, Burak participa la concursul ”Best Model of Turkey 2003”, dar nu obtine nici un loc. In 2005, Burak isi mai incearca o data norocul si se alege cu locul intai. Acesta semneaza un contract cu a ...