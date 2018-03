Actorul care a jucat in „Iisus din Nazareth”, torturat de rolul vietii: „Nu ma mai venerati!” Cum arata acum, la 74 de ani - Foto in articol

Robert Powell

Robert Powell, actorul renumit pentru ca a jucat rolul Mantuitorului in in mini-seria „Iisus din Nazareth”, are, in zilele noastre, 74 de ani. Au trecut decenii de la rolul care il va marca pe actor pe viata, viata care nu este char atat de roz, in acest context. In anul 2016, Robert Powell a tinut prima pagina printr-un mesaj dur postat pe retelele de socializare.

„Nu incetez niciodata sa spun acest lucru si il repet pentru toata lumea, inca din 1077. Nu sunt Iisus Hristos, sunt doar un actor si un comedian britanic. Sunt satul sa imi vad pozele afisate in locuri de rugaciune. Eu doar fac filme pentru a trai. Arde-ti-mi poza si venerati singurul Dumnezeu in adevar! Eu sunt doar un actor... Iisus este Domnul!” scrisese Robert Powell, in 2016.

Robert Powell este un actor britanic de film si televiziune, cunoscut de publicul larg datorita rolului sau din mini-seria "Iisus din Nazaret", aparuta in 1977. Rolul care l-a marcat cu adevarat pe Robert Powell a fost cel din seria "Iisus din Nazaret", realizata de Franco Zeffirelli.

