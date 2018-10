Actorul care traieste doar cu 100 de dolari pe luna si care va lasa mostenire 714 milioane de dolari pentru caritate

actor hong kong modest donat avere google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Chow Yun-fat, un actor extrem de popular din Hong Kong, pare sa nu fi fost afectat de mirajul banilor, traind extrem de modest si planuind sa-si doneze averea pentru acte de caritate. Asemeni fostului patron al Ikea, Ingvar Kamprad, Chow, in varsta de 63 de ani, este adesea vazut calatorind in transportul public, afisand o tinuta modesta, obisnuita oamenilor de rand: o camasa care costa 98 de yuani (14 dolari) si sandale care costa inca 15 yuani (2 dolari). De atlfel, despre actorul din Hong Kong media spune ca reuseste sa traiasca, intr-unul din cele mai scumpe orase din lume, cheltuind doar in jur de 100 de dolari pe luna, facandu-si cumparaturile la tarabele de pe strada.Elocvent ...