Actorul chinez care da de pomana averea de 700 de milioane de dolari: „Visul meu e sa fiu o persoana normala”

Jasmine Tan si Chow Yun Fat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Este unul dintre cei mai bogati chinezi in viata, acumuland in cei 40 de ani de cariera cinematografica peste 700 de milioane de dolari. Cu toate acestea, Chow Yun Fat nu e fericit. „Visul meu este sa fiu fericit si o persoana normala. Cel mai greu lucru in viata nu este sa strangi cat mai multi bani, ci cum sa pastrezi un confort interior si sa-ti traiesti restul vietii intr-un mod simplu si lipsit de griji”, spune actorul care a acumulat nu mai putin de 714 milioane de dolari americani de-a lungul vietii. Chow Yun Fat (63 de ani), care a jucat in pelicule celebre, chiar si alaturi de Johnny Depp, a declarat recent ca vrea sa-si doneze averea celor sarmani. „Banii nu sun ...