Actorul David Duchovny, cunoscut din serialele „X Files” si „Californication”, va concerta in februarie 2019 la Bucuresti

Actorul David Duchovny, cunoscut din serialele „X Files" şi „Californication", va concerta pe 10 februarie 2019 la Sala Palatului din Bucureşti, potrivit iabilet.ro. Evenimentul, o premieră pentru România, face parte din turneul „Every Third Thought", prin care americanul îşi va promova cel de-al doilea album, apărut anul acesta. Duchovny, care semnează şi trei romane, lansate în decurs de cinci ani, a debutat discografic în mai 2015, cu „Hell or Highwater". Albumul „Every Third Thought" a venit trei ani mai târziu, în februarie 2018. Stilul muzical adoptat este folk-rock, cu influenţe country. Biletele pentru concertul de la Bucureşti au fost puse în vânzare în reţeaua iabilet.ro, la mai multe categorii de preţ: 90, 120, 150, 250 şi 350 de lei. Născut pe 7 august 1960, la New York, David Duchovny este actor, cântăreţ şi scriitor. S-a remarcat în seriale precum „X Files" şi „Californication", dar este cunoscut şi pentru roluri din filme ca „Louder Than Words" (2013) şi „Things We Lost in the Fire" (2007). A primit opt nominalizări la Globurile de Aur, câştigând două trofee, iar în februarie 2015 a primit o stea pe bulevardul Walk of Fame din Hollywood.