Actriţa australiană Erin Jean Norvill a pretins că Geoffrey Rush a făcut gesturi indecente care simulează "mângâieri" ale sânilor în timpul repetiţiilor la spectacolul "King Lear", din 2015, se arată în documentele depuse joi la tribunalul Curţii federale din Australia, potrivit The Hollywood Reporter. Declaraţia lui Norvill face parte din apărarea trustului News Corp, care deţine tabloidul The Daily Telegraph, implicat în procesul de defăimare intentat de Rush, după ce ziarul a publicat o plângere privind comportamentul său indecent în timpul repetiţiilor la "King Lear", de la Teatrul din Sydney, între 2015 şi 2016. Rush a negat toate acuzaţiile. Norvill, care iniţial nu a vrut să depună mărturie la tribunal, a fost de acord luna trecută să aducă dovezi la proces, în favoarea The Daily Telegraph. Decizia ei permite tabloidului de la News Corp să îşi susţină apărarea. Avocata lui Rush, Sue Chrysanthou nu s-a opus cererii ziarului de a include declaraţia în apărare, dar a spus că "aceasta nu ar trebui privită ca acceptare a cererii de către el". În document, apărarea ziarului The Daily Telegraph prezintă o serie de incidente care susţin că Rush "a fost implicat într-o manieră în care doar un pervers poate fi implicat" şi angajat "într-un comportament de prădător sexual". Actriţa susţine în acuzaţia sa că Rush a atins-o în timpul repetiţiilor într-un mod "deliberat", în două incidente separate. Procesul va fi amânat cu şapte săptămâni şi va începe în octombrie. Avocata actorului a sus ...