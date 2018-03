Actorul indian Irrfan Khan, cunoscut din filmul "Slumdog Millionaire", a dezvaluit ca se lupta cu o boala rara

Actorul indian Irrfan Khan, cunoscut pentru rolurile sale din blockbustere precum "Viaţa lui Pi/ Life of Pi" şi "Vagabondul milionar/ Slumdog Millionaire", şi-a anunţat vineri fanii că a fost diagnosticat cu o tumoră rară, informează AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Într-un comunciat menit să infirme speculaţiile din presă privind sănătatea sa, Khan a transmis că a fost diagnosticat cu o tumoră neuroendocrină. Boala afectează sistemul hormonal şi studii arată că apare la 35 din 100.000 de oameni. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); "Aflând că am fost diagnosticat cu o tumoră neuroendocrină a fost dificil, dar dragostea şi tăria celor din jurul meu, şi cea pe care am descoperit-o în mine m-au făcut să sper", a scris Khan pe Twitter. "Celor care aşteaptă vorbele mele le spun că sper să mă reîntorc cu mai multe poveşti de împărtăşit", a adăugat el, precizând că va pleca din India pentru tratament. Referitor la zvonurile despre boala sa, Khan a afirmat că tumora neuroendocrină "nu afectează mereu creierul şi să faci căutări pe Google este cel mai uşor mod de a face cercetare". Actorul în vârstă de 51 de ani, care a apărut în 2016 în filmul "Inferno", alături de Tom Hanks, este una dintre cele mai recunoscute vedete de la Bollywood, cu o carieră strălucită atât în India cât şi la Hollywood. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abona ...