Actorul John Stamos a devenit tata pentru prima data la varsta de 54 de ani

Agenţia de ştiri Reuters a câştigat luni două premii Pulitzer, publicaţiile The New York Times şi New Yorker au împărţit un premiu pentru dezvăluirile despre abuzurile sexuale de care este acuzat Harvey Weinstein, un influent producător de la Hollywood, iar Kendrick Lamar devine primul rapper care obţine Premiul Pulitzer pentru Muzică.