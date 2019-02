Actorul Jonah Hill debuteaza ca regizor cu un film despre despre un grup de tineri skateri plasat in anii '90

Cunoscut pentru rolurile din ''comediile despre găşti de băieţi'' de la începutul carierei, actorul Jonah Hill îşi propune să conteste conceptul tradiţional de masculinitate cu o peliculă care constituie debutul său regizoral, prezentată în premieră la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin, despre un grup de tineri skateri din Los Angeles în anii '1990, a relatat duminică Reuters, potrivit Agerpres.

''Mid90s'', o peliculă despre maturizare, îl are ca protagonist pe Stevie, un băiat de 13 ani, care, agresat de fratele său mai mare, caută consolare şi se alătură unui grup de tineri skateri care fumează şi pun la cale farse.Adolescentul timid se transformă într-un tânăr dificil, care începe să consume alcool şi să fumeze, fură bani de la mama sa şi, la o petrecere, începe o relaţie cu o fată mai mare în încercarea de a se integra în noul său grup de prieteni. La un moment dat, încearcă să se sinucidă cu cablul de la o consolă de jocuri.Hill a declarat că doreşte să arate cât de nociv este limbajul, de cele mai multe ori misogin şi homofob al băieţilor, şi a dorit să analizeze cum inabilitatea de a exprima durerea sufletească poate duce la decizii proaste.''În America anilor '90, percepţia tradiţională a masculinităţii nu permite exprimarea emoţiilor, sensibilităţii sau vulnerabilităţii considerate feminine, sau şi mai rău, gay'', a spus Hill: Actorul s-a născut în 1983, la Los Angeles."Nu prea spunem ceea ce dorim şi nu prea exprimăm ceea ce se întâmplă... Am vrut să arăt că acest lucru este problematic", a precizat regizorul în cadrul unei conferinţe de presă.Stevie doreşte cu disperare să fie ca băieţii mai mari şi exersează tehnicile de skateboarding până târziu în noapte. Imprudent, imită o figură pe care nu o stăpâneşte bine şi se răneşte la cap după ce cade de pe un acoperiş.

Citește și: România a făcut senzație în presa internațională după victoria din Fed Cup! Site-ul WTA nu a lăsat nici el ca performanţa naţionalei să treacă neobservată



Hill (35 de ani) a spus că, atunci când avea aproximativ 20 de ani, făcea ceea ce credea că vor alţii de la el şi iubea ''Superbad'', film în care a jucat şi care înfăţişează ''masculinitatea de gaşcă''. Acum însă, din postura de regizor, doreşte să facă ceva diferit.



"Pe măsură ce evoluez ca artist, pot vorbi despre toţi aceşti puşti care au crescut aşa cum am crescut şi eu, având parte de aceleaşi experienţe şi scoţând la iveală motivul pentru care, poate, unele dintre acestea, nu au fost cele mai bune", a spus actorul, adăugând că speră ca admiratorii peliculei ''Superbad'' să i se alăture în acest demers.



După comediile de la începutul carierei, Hill a abordat roluri mai serioase în pelicule precum ''The Wolf of Wall Street'' (2013) şi ''Moneyball'' (2011).



Având şi elemente comice în ciuda abordării serioase, noul film al lui Hill transportă spectatorii în atmosfera anilor '90: jocuri video, casetofoane portabile, tricouri largi şi muzica unor trupe ca Nirvana sau a unor artişti precum Seal.



Stevie ajunge în spital după ce unul dintre skateri, sub influenţa alcoolului, provoacă un accident de maşină în timp ce grupul de tineri mergea la o petrecere. Mama adolescentului, care îi consideră pe ceilalţi puşti o influenţa negativă, este emoţionată când aceştia îl vizitează cu toţii la spital.



"Sunt o mulţime de filme despre tineri, despre dificultatea maturizării, dar ceea ce sper să adaug în acest film este un sentiment real al speranţei, care există chiar şi când lucrurile iau o întorsătură urâtă", a mai spus Hill.