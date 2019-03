Actorul Michael Caine a publicat o noua carte de memorii

Michael Caine, una dintre legendele cinematografiei anglo-saxone, a publicat o nouă carte de memorii, intitulată "Blowing the Bloody Doors Off and Other Lessons in Life". Actorul se află şi pe afişul unei comedii poliţiste "King of Thieves" potrivit news.ro.

La 86 de ani, celebrul actor care a fost alfie, Harry Palmer sau Alfred (majordomul din "Batman", de Christopher Nolan) este încă activ.

În cartea sa de 300 de pagini, actorul împărtăşeşte multe întâmplări haioase din carieră. O carieră care a început în 1964 cu "Zulu", film de Cy Endfield, care l-a propulsat în fruntea afişului. În total, a jucat în peste 130 de filme, a obţinut două premii Oscar şi multe amintiri.

"Nu voi uita niciodată filmul în care am jucat cu Elizabeth Taylor. Ea nu ajungea niciodată la ora 10.00 dimineaţa. Aşa că repetam singur în colţul meu. La început, am fost impresionat de ea, dar a fost foarte drăguţă cu mine", spune Michael Caine într-un interviu pentru France 2.

Actorul britanic nu a încetat să joace. El a traversat epocile şi modele. În cel mai recent film al său, "King of Thieves", reia rolul unui şef de bandă, de data asta pensionar.

"Personajul meu în acest film este al unui adevărat londonez, cel superficial. Ceea ce aş fi devenit dacă nu făceam cinema", spune Caine.

Căci Michael Caine nu a uitat de unde provine, dintr-o familie săracă din sudul Londrei. Neobosit, întotdeauna curios, ataşat de lumea cinematografiei, actorul spune că nu se gândeşte să se retragă din activitate.

"Am făcut ceva ce nu am mai făcut. Am scris o carte, de ficţiune. Este un thriller. Am terminat primul capitol pe care i l-am citit soţiei. Ea este întotdeauna cinstită şi foarte critică cu mine. Ei bine, i-a plăcut. Aşa că, sunt foarte fericit", a povestit el.

Dacă volumul este adaptat pentru cinema, Michael Caine îşi va rezerva rolul principal.

Michael Caine, pe numele său adevărat Maurice Joseph Micklewhite Jr, s-a născut la Londra, în 1933, într-o familie modestă. După o copilărie marcată de război şi o perioadă petrecută în armata britanică, el a început să joace în mici producţii teatrale. În 1956, el a interpretat primul său rol în cinema, în filmul "Un deal în Coreea", de Julian Amyes, însă cu rolul lui Alfie din 1966 şi prima sa nominalizare la Oscar îşi va face un nume în cinema. De atunci, el a fost nominalizat pentru un număr important de premii, a jucat alături de cele mai mari vedete şi a devenit intepretul fetiş al regizorului Christopher Nolan, care i-a oferit unele dintre cele mai frumoase roluri în "Batman", "Inception" sau "Interstellar". El continuă să joace, cel mai recent film fiind "King of Theives" (2018).

Printre filmele în care a jucat se numără ”Zulu” (1964), de Cy Endfield, ”The Ipcress File” (1965), de Sidney J. Furie, iar ”Alfie” (1966), de Lewis Gilbert, i-a adus celebritatea. A primit două premii Oscar pentru rolurile secundare din ”Hannah and Her Sisters” (1986), de Woody Allen, şi ”The Cider House Rules” (1999), de Lasse Hallström, şi alte patru nominalizări pentru rolurile principale din ”Alfie” (1966), ”Sleuth” (1972), de Joseph L. Mankiewicz, ”Educating Rita” (1983), de Lewis Gilbert, şi ”The Quiet American” (2002), de Phillip Noyce.

A primit 11 nominalizări la Globurile de Aur şi a câştigat trei astfel de trofee, dar şi nouă nominalizări la BAFTA, din care a câştigat două trofee.