Actorul Stephen Fry a dezvaluit ca sufera de cancer

Actorul britanic Stephen Fry a dezvăluit că se recuperează în urma unei operaţii efectuate în ianuarie după ce a fost diagnosticat cu cancer de prostată, potrivit The Hollywood Reporter. Ela făcut anunţul într-un video publicat pe site-ul personal, explicând că a mers să facă un control de rutină la doctor înainte de Crăciun pentru un vaccin antigripal. "În ultimele două luni am avut bătăi de cap cu o nedorită şi neaşteptată aventură", a scris el pe Twitter. "Îmi pare rău că nu m-am simţit în stare să vorbesc până acum, dar acum explic ce s-a întâmplat". În film, actorul afirmă că boala nu pare să se fi extins, dar a fost supus unui proces numit "prostatectomie laparoscopică robotică radicală" în prima săptămână din luna ianuarie şi de atunci se recuperează. "După câte ştiu, totul a fost luat", a mărturisit el. "Pentru moment, sunt bine şi fericit". Actorul Stephen Fry, care a prezentat de 12 ori gala premiilor BAFTA, a anunţat la începutul anului că nu va mai fi gazda ceremoniei care a avut loc duminică. Stephen Fry, născut pe 24 august 1957, la Londra, este actor, autor şi prezentator TV. A primit o nominalizare la Globurile Aur pentru rolul din drama "Wilde" (1997) şi şase nominalizări la premiile BAFTA. Este cunoscut pentru apariţii în filme ca "Sherlock Holmes: A Game of Shadows" (2011) şi "V for Vendetta" (2005).