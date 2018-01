Actorul Stephen Fry nu va mai prezenta premiile BAFTA dupa 12 editii consecutive

Actorul Stephen Fry, care a prezentat de 12 ori gala premiilor BAFTA, a anunţat că nu va mai fi gazda ceremoniei care anul acesta este programată pe 18 februarie, potrivit The Hollywood Reporter. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Fry a spus că este firesc să se retragă şi să le permită şi altora să ducă premiile BAFTA "pe noi culmi de glorie". "Va fi amuzant să văd BAFTA 2018 fără să-mi bată inima, să mi se usuce gura şi să-mi tremure genunchii", a adăugat el. BAFTA i-a mulţumit lui Stephen Fry pentru "atâtea ocazii memorabile" pe care le-a oferit de-a lungul celor 12 ediţii. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Gazda ceremoniei de anul acesta va fi anunţată pe 9 ianuarie, odată cu nominalizările la premiile Academiei britanice. Gala premiilor BAFTA 2018 va avea loc la Royal Albert Hall, pe 18 februarie. Stephen Fry, născut pe 24 august 1957, la Londra, este actor, autor şi prezentator TV. A primit o nominalizare la Globurile Aur pentru rolul din drama ”Wilde” (1997) şi şase nominalizări la premiile BAFTA. Este cunoscut pentru apariţii în filme ca ”Sherlock Holmes: A Game of Shadows” (2011) şi ”V for Vendetta” (2005). Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.