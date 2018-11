Actrița Emma Thompson a fost innobilata, devenind Comandor al Ordinului Imperiului Britanic

Fost component al Generației de Aur, prins intr-un SCANDAL URIAȘ Fostul mijlocaș al Generației de Aur, Tibor Selymes, în prezent director sportiv al Polititehnicii Iași, singura echipă ...

Prima reacție a medicului despre care s-a spus ca și-a inchis telefonul cand Busu trebuia operat. ”M-au haituit!” Medicul Octavian Istrătoaie, șeful secției de Cardiologie a Spitalului din Craiova unde a fost operat Florin Busuioc, susține că avea telefonul descărcat în momentul în care a fost contactat pentru ajutor. Şeful secţiei Cardiologie de la Spitalul de Urgenţă Craiova, Octavian Istratoaie, care avea telefonul închis când a fost sunat pentru aprobarea intervenţiei în cazul […] The post Prima reacție a medicului despre care s-a spus că și-a închis telefonul când Busu trebuia operat. ”M-au hăituit!” appeared first on Cancan.ro.

Infrastructura, copilul bolnav al Romaniei. Președintele CCIR ii pune la colț pe guvernanți: Chiar trebuie vot pentru o autostrada? EXCLUSIV PSnews.ro a luat parte, miercuri seara, la cel mai important eveniment al anului, pentru mediul de afaceri românesc. Cam ...

Doua autobuze pline cu pasageri s-au ciocnit frontal! Primul bilanț: 47 de morți Un accident rutier produs într-un oraș din Zimbabwe a dus la moartea a cel puțin 47 de persoane, asta după ce două autobuze s-au ciocnit frontal. Accident teribil în Zimbabwe! Două autobuze pline de călători s-au ciocnit frontal. Unul venea dinspre capitala Harare şi se îndrepta spre un oraş estic, Mutare, altul venea din direcţie […] The post Două autobuze pline cu pasageri s-au ciocnit frontal! Primul bilanț: 47 de morți appeared first on Cancan.ro.

Accident teribil pe DN1, in Alba! Un tanar de 26 de ani a murit nevinovat Tragedie pe DN1, miercuri seara (7 noiembrie), în zona localităţii Oiejdea, în județul Alba. Un bărbat de 58 de ani din Teiuș care conducea un camion nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de către un tânăr de 26 de ani. În urma imnpactului violent, șoferul autoturismului a murit. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, […] The post Accident teribil pe DN1, în Alba! Un tânăr de 26 de ani a murit nevinovat appeared first on Cancan.ro.

Tragedie in Romania! „Bursuc” s-a sinucis. Din pacate, decesul a fost confirmat Un component al echipei de polo junior din Brașov, Bogdan Barbu (17 ani) s-a sinucis cu arma de vânătoare a tatălui său. A fost găsit cu o rană la nivelul capului care i-a fost fatală. Din primele informații obținute de bzb.ro, este vorba de un component al echipei de polo juniori a clubului Corona Brașov, […] The post Tragedie în România! „Bursuc” s-a sinucis. Din păcate, decesul a fost confirmat appeared first on Cancan.ro.

Războiul bezmetic declanșat de tabăra Klaus Iohannis După ce Tudorel Toader dovedește că președintele Klaus Iohannis a încălcat legea numindu-l pe Augustin Lazăr și că președintele a fost la rândul său „penal" o dată, aflăm în scurt timp că de fapt a fost „penal" de nouă ori. Iar ieri a ieșit la iveală că domnul Klaus Iohannis a fost de fapt de fapt de 14 ori „penal". Și cine știe ce vom mai afla? Aceste dezvăluiri în cascadă, năucitoare, au stârnit contrareacții furibunde. Una, care s-a fâsâit, a fost valiza din câmp. Și tocmai fiindcă s-a fâsâit, în mare grabă a fost fabricat un nou scandal. Scandalul Tăriceanu-Microsoft.

SUA: Mai multi raniti intr-un incident armat intr-un bar din California Mai multe persoane au fost rănite într-un incident armat produs în cursul nopţii de miercuri spre joi într-un bar din sudul statului american California, au comunicat serviciile de pompieri şi media americane, transmit AFP şi Xinhua. Cel puţin patru ambulanţe au fost chemate la barul 'Borderl ...

DNA sustine ca Tariceanu ar fi primit indirect foloase materiale de aproape 800.000 de dolari de la o firma austriaca Direcţia Naţională Anticorupţie susţine că preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, ar fi primit indirect, în perioada 2007 - 2008, pe vremea când era premier, foloase materiale de aproximativ 800.000 de dolari de la o firmă austriacă, se arată într-un răspuns al DNA trimis AGERPRES. "Pro ...