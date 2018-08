Actrita Anca Dumitra va juca intr-o drama, difuzata de BBC Two, despre sclavia sexuala in Marea Britanie moderna

Actriţa Anca Dumitra, Geanina din "Las Fierbinţi", şi actorul Allen Leech din "Downton Abbey", vor juca într-o dramă de televiziune despre sclavia sexuală în Marea Britanie modernă, scrie independent.ie, citând Press Association. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Ana, o femeie tânără din România, este răpită în plină zi de pe o stradă din Londra, va fi interpretată de Dumitra, iar Leech va fi un poliţist investigator. Femeia este traficată în Irlanda şi folosită ca sclavă sexuală în mai multe bordeluri, în filmul inspirat din fapte reale "Doing Money", produs de BBC Two. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Dumitra a declarat pentru BBC Two: "Ana este cu adevărat o persoană remarcabilă, cineva care a supravieţuit unui abuz nesfârşit cu determinare şi curaj, o eroină din viaţa reală. Am fost profund emoţionată de povestea ei şi este o onoare să o interpretez". Leech, care este Tom Branson în drama "Dowton Abbey", a afirmat: "Experienţa Anei străluceşte ca o lumină asupra adevărului şocant al traficului de fiinţe şi sclaviei în Marea Britanie". "Dougie Grant a fost unul dintre poliţiştii-cheie care au luat parte la investigaţia originală. Este un privilegiu să-l joc", a mai spus actorul. Scenariul thrillerului de 90 de minute a fost scris de Gwyneth Hughes. Din distribuţie mai fac parte actorii Alec Secăreanu, Dragoş Bucur, Cosmina Stratan. "Doing Money" este produs de Renegade Pictures pentru BBC Two. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţ ...