Actrita britanica Helen Mirren a criticat platforma de streaming Netflix intr-un discurs sustinut in cadrul CinemaCon 2019

Actriţa britanică Helen Mirren a criticat platforma de streaming Netflix într-un discurs susţinut marţi în cadrul CinemaCon 2019, un eveniment anual dedicat distribuitorilor şi producătorilor de filme şi organizat în oraşul american Las Vegas, informează BBC, potrivit agerpres.ro.

"Iubesc Netflix, dar la dracu' cu Netflix!", a declarat vedeta britanică, declanşând ovaţii şi aplauze în rândul spectatorilor.

Helen Mirren a mai spus că "nimic nu se compară cu atunci când te afli într-un cinematograf".

Potrivit The Guardian, legendara artistă britanică a făcut aceste declaraţii în cadrul unui eveniment de prezentare a noului ei film, "The Good Liar", produs de studioul Warner Bros.

Anul trecut, Helen Mirren a spus că vizionarea de filme la domiciliu pe servicii de streaming este "devastatoare" pentru oamenii care vor să facă filme pentru marile ecrane.

Ea a mai spus pentru Total Film că experienţa "colectivă" a de merge la cinematograf "începe să dispară".

Deşi a fost făcut pe un ton degajat, comentariul de marţi al actriţei britanice se înscrie în contextul mai larg al îngrijorărilor formulate de proprietarii de cinematografe în privinţa incursiunilor pe care Netflix le face în distribuţia de film.

Gigantul american din industria de streaming combină proiecţiile cinematografice cu difuzările în streaming online, un model care nu respectă tradiţionala "fereastră" de 12 săptămâni în care filmele nou lansate pot fi vizionate doar în sălile de cinematograf.

Într-un mesaj publicat pe Twitter luna trecută, reprezentanţii Netflix au argumentat că modelul de business al companiei americane oferă acces persoanelor care nu locuiesc în apropiere de un cinematograf sau care nu îşi permit să meargă la cinematograf.

Compania Netflix a fost criticată şi după gala premiilor Oscar din acest an, când unul dintre titlurile sale - "Roma", de Alfonso Cuaron - a câştigat trei trofee.

Organizatorii galei premiilor Oscar, decernate de Academia de film americană, sunt tot mai mult presaţi să introducă reguli care să impună ca filmele care au premierele simultan pe servicii de streaming şi în cinematografe să nu mai fie eligibile pentru aceste trofee.

Departamentul de Justiţie din Statele Unite a contactat Academia de film americană pentru a o avertiza că o astfel de modificare a regulamentului ar putea să încalce legislaţia din domeniul concurenţei.

CinemaCon, eveniment organizat în fiecare an în Las Vegas, reprezintă o bună oportunitate pentru studiourile de film să îşi promoveze noile producţii în faţa unui public internaţional format din proprietari de cinematografe.

Printre peliculele prezentate marţi la CinemaCon s-au aflat şi cel mai recent film al actriţei Helen Mirren, "The Good Liar", în care joacă şi Ian McKellen, dar şi cea mai nouă producţie dedicată adversarului personajului Batman, filmul "The Joker", în care rolul principal este interpretat de Joaquin Phoenix.

Tot marţi au fost prezentate secvenţe şi din filmul horror "It: Chapter Two", o continuare a peliculei "It" din 2017. Ambele producţii au la bază romanul "It" publicat de Stephen King în 1986 şi îl au ca protagonist pe actorul Bill Skarsgard.