Actrita britanica, victima hackerilor. Au furat poze cu ea goala si le-au pus pe internet

Jorgie Porter, actrita din Marea Britanie care a jucat in serialul Hollyoaks, s-a declarat "devastata" dupa ce hackerii i-au spart contul de iCloud si au furat poze cu ea dezbracata. Jorgie este ultima actrita implicata in scandalul pozelor furate din iCloud, dupa ce imagini explicite cu ea au ajuns pe site-uri pentru adulti. Tanara de 30 de ani sustine ca este devastata din cauza acestei brese de securitate. "Este extrem de suparata. Este crud ce a patit. Acele imagini erau strict personale", a declarat un prieten. Pe langa serialul Hollyoaks, Jorgie a mai aparut in diverse reality show-uri din Marea Britanie. Actrita a declarat ca visul ei este sa se mute in Statele Unite ...